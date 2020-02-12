Клетка Savic Spelos для грызунов пластиковая

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Клетка Savic Spelos для грызунов пластиковая Основное Превью
Клетка Savic Spelos для грызунов пластиковая Основное Превью
Этот товар выведен
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
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1 шт
Арт: 0190-0000
3123.75 р.
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Итого:
3123.75 р.
+95
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Удобная и красивая модульная клетка Savic Spelos отлично подойдет для одного-двух грызунов, а в случае увеличения семейства достаточно просто поставить рядом еще одну клетку и соединить их с помощью переходов. Клетка очень яркая, она будет отлично смотреться в любом помещении, выполнена из качественного пластика. В комплекте с миской, автопоилкой, колесом.

Бренд

Savic

Категория товара

Транспортировка и содержание

Страна производитель

Бельгия

Животное

Для грызунов

Тип товара

Клетки

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