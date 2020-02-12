Клетка Savic Spelos для грызунов пластиковая

Удобная и красивая модульная клетка Savic Spelos отлично подойдет для одного-двух грызунов, а в случае увеличения семейства достаточно просто поставить рядом еще одну клетку и соединить их с помощью переходов. Клетка очень яркая, она будет отлично смотреться в любом помещении, выполнена из качественного пластика. В комплекте с миской, автопоилкой, колесом.