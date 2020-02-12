Клетка Savic Billy Metro для грызунов

Избранное
Клетка Savic Billy Metro для грызунов Основное Превью
Клетка Savic Billy Metro для грызунов Основное Превью
Этот товар выведен
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
0 отзывов
Оставьте свой отзыв
1 шт
Арт: 5063-0500
2575.50 р.
Общий вес:
Итого:
2575.50 р.
+78
Количество:
  • Описание товара
  • Свойства
  • Отзывы
  • Доставка и оплата

Клетка с туннелями для хомяков. Оснащена прочной пластиковой основой. Содержит: кормушки, тренажерное колесо, питьевую бутылку (150 мл), игровые туннели.

Бренд

Savic

Категория товара

Транспортировка и содержание

Страна производитель

Бельгия

Животное

Для грызунов

Тип товара

Клетки

У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!

Добавить отзыв

Ваше имя
Email
Ваша оценка
Достоинства
Недостатки
Ваш комментарий
Спасибо за ваш отзыв!
Мы обязательно опубликуем его,
как только он пройдет проверку.
Способы доставки по Москве
Способ доставки Стоимость
Доставка курьером (в пределах МКАД) (подробнее) от 0 до 199 р.
Доставка курьером (за МКАД) (подробнее) от 0 до 350 р.
Самовывоз с ул. Генерала Кузнецова, д.17 Бесплатно
Самовывоз с ул. Отрадная, д.16 Бесплатно
Самовывоз с ул. 15-ая Парковая, д.54 Бесплатно
Самовывоз с ул. Островитянова, д. 18 Бесплатно
Самовывоз с ул. Введенского, д. 13Б Бесплатно
Самовывоз с ул. Шереметьевская, д. 20 Бесплатно
Самовывоз с ул. Кетчерская, д. 13 Бесплатно
Способы оплаты
Способ оплаты Комиссия
Наличными курьеру 0 р.
Банковской картой онлайн 0 р.
Безналичный расчет 0 р.
Карта рассрочки 0 р.
© 2009 - 2020 Старая ферма
Интернет-магазин зоотоваров
+7 (495) 790-70-73
Режим работы операторов
Пн-Пт 08:00 до 22:00
Сб-Вс 09:00 до 22:00
Халва
Карта рассрочки
Как собирать бонусы
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь
к менеджерам отдела клиентского обслуживания с помощью специальной формы связи или по телефону +7 (495) 790-70-73
Политика конфиденциальности
Заказать звонок
+7 (495) 790-70-73