Клетка для морских свинок и кроликов с кормушкой для сена. Поставляется в сложенном виде.
Клетка Savic Ambiente 80 для грызунов
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Этот товар выведен
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
из ассортимента магазина
«Старая ферма»
Арт: 5223-1100
2779.50 р.
Общий вес:
Итого:2779.50 р.
+84
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|Бренд
|Категория товара
|
Транспортировка и содержание
|Страна производитель
|Животное
|Тип товара
|
Клетки
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Способы доставки по Москве
|Способ доставки
|Стоимость
|Доставка курьером (в пределах МКАД) (подробнее)
|от 0 до 199 р.
|Доставка курьером (за МКАД) (подробнее)
|от 0 до 350 р.
|Самовывоз с ул. Генерала Кузнецова, д.17
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. Отрадная, д.16
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. 15-ая Парковая, д.54
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. Островитянова, д. 18
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. Введенского, д. 13Б
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. Шереметьевская, д. 20
|Бесплатно
|Самовывоз с ул. Кетчерская, д. 13
|Бесплатно