Ferplast клетка Laura для хомяков

Клетка для хомяков Laura состоит из пластикового поддона и окрашенной стальной проволоки. Она оборудована аксессуарами для грызунов, среди которых гнездо, кормушка, поилка, пластиковое колесо, а также прозрачные туннели для активного времяпрепровождения.



В комплекте также идет пластиковая полочка, которая крепится к решетке и является зоной для отдыха вашего питомца. Клетку очень легко мыть благодаря съемному поддону. Если вы остановили свой выбор на клетке Laura, но вам хотелось бы видеть более яркий дизайн, обратите внимание на модель Laura Decor с декоративным рисунком на поддоне.

Размеры (Ш×В×Г): 37,5×29,5×46 см